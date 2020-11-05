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Тренер опроверг слухи о возвращении Ибрагимовича в сборную Швеции

Тренер опроверг слухи о возвращении Ибрагимовича в сборную Швеции
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон дал понять, что не рассчитывает на возвращение в национальную команду 39-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Слухи о возвращении нападающего появились после того, как он опубликовал в «Твиттере» своё фото в форме сборной, написав его так: «Давно не виделись».

«Люди говорили, что то фото имело какое-то значение, что есть какой-то план. Но не понимаю, о чём вообще речь. Я не буду тратить время на эти разговоры», — цитирует Андерссона Goal.

Ибрагимович выступал в составе национальной команды Швеции с 2001 по 2016 год. Лучший бомбардир в истории сборной Швеции — в 116 матчах забил 62 мяча. В июне 2016 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Златан Ибрагимович опубликовал фото в футболке сборной, намекнув на возвращение
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