200-й гол Кейна помог «Тоттенхэму» одержать победу в матче с «Лудогорцем»

На стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде (Болгария) завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. «Лудогорец» на своём поле проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:3.
На 13-й минуте гостей вперёд вывел Гарри Кейн. Англичанин забил 200-й гол в составе лондонского клуба. Через 20 минут Лукас Моура удвоил преимущество английского клуба, а Кейн выступил в роли ассистента. В начале второго тайма Клаудиу Кешейру сократил отставание, но вскоре Джовани Ло Чельсо отправил мяч в ворота болгарского клуба в третий раз.
«Тоттенхэм» набрал в трёх матчах шесть очков. Лондонцы занимают второе место в турнирной таблице группы J Лиги Европы. Лидирует бельгийский «Антверпен» (6). Конкурент лондонцев сыграет сегодня, 5 ноября, с ЛАСКом из Австрии. «Лудогорец» (0) замыкает турнирную таблицу.
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