Директор «Тамбова» Худяков заражён коронавирусом, поражено 25% лёгких

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что заразился коронавирусом. По словам функционера, положительный результат теста он получил после поездки в Москву.
«Лечусь дома, чувствую себя нормально. В начале той недели был по делам в Москве, как тут поднялась температура. Вернулся в Саранск, прошел тест, и и худшие опасения подтвердились — корона, поражено 25% лёгких. Но нюх не терял, только пару дней потемпературил, и всё. В остальном болезнь протекает бессимптомно.
Ближайшую встречу с «Ахматом» пропущу, а вот к выезду в Краснодар должен быть уже здоров. Завтра сдаю тест, потом ещё один. Если всё будет ок, то вернусь к нормальной жизни. У нас сложная гостевая серия — «Краснодар», «Уфа» и «Спартак». Зато потом три подряд встречи проведём, условно, дома. Надо брать очки.
Что касается финансирования, то денег и правда нет. Еле-еле сводим концы с концами и очень рассчитываем на помощь губернатора Никитина. Что, если футболисты массово начнут разрывать контракты? Это будет конец, нельзя дать умереть тамбовскому футболу. Нужно держать обещания», — цитирует Худякова журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
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