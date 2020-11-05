На пресс-секретаря «Карабаха» возбуждено уголовное дело. Ранее его отстранили от футбола

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против пресс-секретаря ФК «Карабах» Нурлана Ибрагимова — на личных страница в социальных сетях он призывал к убийству людей всех возрастов армянской национальности. Об этом сообщает «Новости-Армения».
Стало известно, что УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимова. 4 ноября было объявлено, что сотрудника «Карабаха» отстранили от футбола. В публикациях Ибрагимова усмотрели расистское поведение и нарушение базовых правил поведения. Также от сотрудничества с «Карабахом» отказалась фирма adidas, ранее являвшаяся их техническим спонсором.
Резкие заявления со стороны Азербайджана и Армении начали звучать после того, как началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. Стороны обвиняют друг друга в эскалации военного конфликта.
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