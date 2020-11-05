Марио Фернандес получил травму в матче ЦСКА с «Фейеноордом» и был заменён

Защитник ЦСКА Марио Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом». Футболист попросил замену на 31-й минуте. Покидал поле Фернандес, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» — ЦСКА.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Роем Рейншребером. В бригаду вошли ассистенты Давид Эллиас Битон и Двир Шимон. Резервный рефери — Лиран Лиани.

В минувшем сезоне «армейцы» не сумели выйти из группы в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА в двух матчах группы K набрал два очка. Московский клуб занимает второе место в группе. Столько же очков у загребского «Динамо». «Фейеноорд» (1) замыкает турнирную таблицу, а лидирует австрийский «Вольфсберг», набравший четыре очка.