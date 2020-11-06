«Фейеноорд» — ЦСКА: хозяева вышли вперёд на 63-й минуте

В эти минуты в Роттердаме (Нидерланды) проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд» — ЦСКА. Счёт в матче на 63-й минуте открыл Ридгесиано Хапс.

Во время контратаки хозяев Константин Марадишвили поскользнулся, после чего футболисты из Роттердама сумели использовать свободное пространство. Последовал прострел с фланга, который и замкнул Хапс.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» — ЦСКА.

ЦСКА в двух матчах группы K набрал два очка. Московский клуб занимает второе место в группе. Столько же очков у загребского «Динамо». «Фейеноорд» (1) замыкает турнирную таблицу, а лидирует австрийский «Вольфсберг», набравший четыре очка.

В прошлом сезоне ЦСКА не удалось выйти в плей-офф Лиги Европы.