Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Лестер Сити» без Варди разгромил «Брагу»

«Лестер Сити» без Варди разгромил «Брагу»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» одержал уверенную победу над португальской «Брагой». Матч проходил на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершился со счётом 4:0.

На 21-й минуте счёт открыл форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо. «Брага» пошла вперёд, но пропустила снова — на 48-й минуте Ихеаначо сделал дубль. На 67-й минуте гол забил Деннис Прает, а точку в матче поставил Джеймс Мэддисон.

В матче не принимал участия основной форвард «Лестера» Джейми Варди.

Матч «Лестер» — «Брага» обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Басом Нейхейсом. Помогали ему ассистенты Харлес Схап и Рогир Хониг.

По итогам трёх туров «Лестер» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков из девяти возможных.

Лига Европы. Группа G. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
4 : 0
Брага
Брага, Португалия
1:0 Ихеаначо – 20'   2:0 Ихеаначо – 47'   3:0 Прает – 67'   4:0 Мэддисон – 78'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020