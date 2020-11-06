«Лестер Сити» без Варди разгромил «Брагу»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА английский «Лестер Сити» одержал уверенную победу над португальской «Брагой». Матч проходил на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершился со счётом 4:0.



На 21-й минуте счёт открыл форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо. «Брага» пошла вперёд, но пропустила снова — на 48-й минуте Ихеаначо сделал дубль. На 67-й минуте гол забил Деннис Прает, а точку в матче поставил Джеймс Мэддисон.



В матче не принимал участия основной форвард «Лестера» Джейми Варди.



Матч «Лестер» — «Брага» обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Басом Нейхейсом. Помогали ему ассистенты Харлес Схап и Рогир Хониг.



По итогам трёх туров «Лестер» уверенно возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав девять очков из девяти возможных.