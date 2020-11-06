ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, пропустив три мяча за 9 минут

В Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Все голы в этом матче были забиты после перерыва. Хозяева забили три мяча с 63-ю по 72-ю минуты. Счёт в матче открыл Ридгесиано Хапс, который замкнул прострел с фланга. После этого Оркун Кёкчю дальним ударом удвоил преимущество «Фейеноорда». А автором третьего гола стал Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота, но добиться ничьей «армейцам» не удалось.
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).
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