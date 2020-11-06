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ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, пропустив три мяча за 9 минут

ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, пропустив три мяча за 9 минут
Футбол / Лига Европы 0

В Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1.

Все голы в этом матче были забиты после перерыва. Хозяева забили три мяча с 63-ю по 72-ю минуты. Счёт в матче открыл Ридгесиано Хапс, который замкнул прострел с фланга. После этого Оркун Кёкчю дальним ударом удвоил преимущество «Фейеноорда». А автором третьего гола стал Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота, но добиться ничьей «армейцам» не удалось.

ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).

Лига Европы. Группа K. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Хапс – 63'   2:0 Кёкчю – 71'   3:0 Гертрейда – 72'   3:1 Сенеси – 79' (автогол)
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