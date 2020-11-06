«Милан» потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив «Лиллю»
В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Милан» уступил на своём поле «Лиллю» со счётом 0:3. Все три мяча в составе французского клуба забил Юсуф Язиджи.
На 21-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти. Ещё один мяч форвард забил на 55-й минуте, а на 58-й минуте он же поставил точку в матче.
Для «Милана» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого «россонери» не проигрывали ни в чемпионате Италии, ни в Лиге Европы.
«Лилль» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Милан» (6) занимает второе место. Пражская «Спарта» (3) поднялась на третью строчку, а замыкает таблицу «Селтик» (1). Следующие матчи Лиги Европы состоятся в конце ноября.
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