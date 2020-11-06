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«Милан» потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив «Лиллю»

«Милан» потерпел первое поражение в сезоне, крупно уступив «Лиллю»
Футбол / Лига Европы 0

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Милан» уступил на своём поле «Лиллю» со счётом 0:3. Все три мяча в составе французского клуба забил Юсуф Язиджи.

На 21-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти. Ещё один мяч форвард забил на 55-й минуте, а на 58-й минуте он же поставил точку в матче.

Для «Милана» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого «россонери» не проигрывали ни в чемпионате Италии, ни в Лиге Европы.

«Лилль» набрал семь очков и поднялся на первое место в турнирной таблице группы H. «Милан» (6) занимает второе место. Пражская «Спарта» (3) поднялась на третью строчку, а замыкает таблицу «Селтик» (1). Следующие матчи Лиги Европы состоятся в конце ноября.

Лига Европы. Группа H. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
0 : 3
Лилль
Лилль, Франция
0:1 Язиджи – 21' (пен)   0:2 Язиджи – 55'   0:3 Язиджи – 58'
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