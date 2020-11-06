«Арсенал» разгромил «Мольде» в Лиге Европы

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» разгромил «Мольде» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Халила Мелера, ассистировали Ибрахим Чаглар и Мартин Маргаритов из Болгарии.



Счёт был открыт гостями — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Мартин Эллингсен. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счёте — в компенсированное к первому тайму время автоголом отличился Кристоффер Хёуген.



Во втором тайме игроки «Мольде» отметились ещё одним автоголом — в свои ворота забил Шерифф Синюан. Ещё два гола «Арсенала» на счету Николя Пепе и Джозефа Уиллика.



«Арсенал», набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Мольде» (6) — на втором месте. В следующем туре «Арсенал» сыграет «Мольде» на выезде.