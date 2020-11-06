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«Арсенал» разгромил «Мольде» в Лиге Европы

«Арсенал» разгромил «Мольде» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» разгромил «Мольде» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров под руководством Халила Мелера, ассистировали Ибрахим Чаглар и Мартин Маргаритов из Болгарии.

Счёт был открыт гостями — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Мартин Эллингсен. Тем не менее, на перерыв команды ушли при равном счёте — в компенсированное к первому тайму время автоголом отличился Кристоффер Хёуген.

Во втором тайме игроки «Мольде» отметились ещё одним автоголом — в свои ворота забил Шерифф Синюан. Ещё два гола «Арсенала» на счету Николя Пепе и Джозефа Уиллика.

«Арсенал», набрав девять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы В. «Мольде» (6) — на втором месте. В следующем туре «Арсенал» сыграет «Мольде» на выезде.

Лига Европы. Группа B. 3-й тур
05 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
4 : 1
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 Эллингсен – 22'   1:1 Хёуген – 45+1' (автогол)   2:1 Синюан – 62' (автогол)   3:1 Пепе – 69'   4:1 Уиллок – 88'
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