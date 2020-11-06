Ярошик: отрыв от первого места всего три очка, верю, что ЦСКА выйдет из группы в ЛЕ

Бывший защитник ЦСКА и «Челси» Иржи Ярошик прокомментировал поражение «армейцев» в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).

«Сегодняшнее поражение ЦСКА — ещё не трагедия. Хотя, конечно, приятного мало. После игры с «Вольфсбергом» мы говорили: «Ничего страшного не произошло», так же было после встречи с загребским «Динамо». Но даже после сегодняшнего поражения я могу повторить эти слова. Слава богу, что в группе для «армейцев» дела складываются удачно, ведь отрыв от первого места всего три очка. Сразу после жеребьёвки сказал, что группа очень ровная, — так и случилось.

Ни в коем случае не стоит унывать. Нужно продолжать делать свою работу. Проигрывать никто не хочет, но без поражений футбол попросту не может существовать. Игра была равная, но травма Фернандеса внесла коррективы. ЦСКА лучше смотрелся во втором тайме, но пропустил первый, а затем ещё два мяча залетело.

Следующая игра с «Фейеноордом» будет самой важной на групповом этапе. Именно от неё зависит, выйдут красно-синие в плей-офф. Сегодня голландцы выиграли, а в конце ноября, надеюсь, победа будет за нами. Всё ещё верю, что ЦСКА выйдет из группы», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).