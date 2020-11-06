«Мы сделали это». «Фейеноорд» показал командное фото после победы в матче с ЦСКА
В Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Ридгесиано Хапс, Оркун Кёкчю и Лютсхарел Гертрейда.
«Фейеноорд» в своём «твиттере» показал командное фото после победы в матче с ЦСКА, подписав запись следующим образом: «Мы сделали это, как команда».
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Фейеноорда».
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В следующем туре ЦСКА вновь встретится с «Фейеноордом». Игра пройдёт 26 ноября.
ЦСКА проиграл в гостях «Фейеноорду» в Лиге Европы, пропустив три мяча за 9 минут
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