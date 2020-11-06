«Мы сделали это». «Фейеноорд» показал командное фото после победы в матче с ЦСКА

В Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы. «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Ридгесиано Хапс, Оркун Кёкчю и Лютсхарел Гертрейда.

«Фейеноорд» в своём «твиттере» показал командное фото после победы в матче с ЦСКА, подписав запись следующим образом: «Мы сделали это, как команда».

Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Фейеноорда».

ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В следующем туре ЦСКА вновь встретится с «Фейеноордом». Игра пройдёт 26 ноября.