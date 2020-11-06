Виктор Гончаренко прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом». (1:3).
«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи. Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался. Может, нам надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники», — приводятся слова Гончаренко на официальном сайте УЕФА.
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).
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