Кучаев: можно списывать поражение на функциональную подготовку, но многое не получилось
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал поражение команды в третьем туре группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» со счётом 1:3.
«Можно списывать поражение на функциональную подготовку, но многое не получилось, много подходов не довели до завершения. Сыграли не лучшим образом. Было много ошибок, которые привели к пропущенным мячам», — приводятся слова Кучаева на официальном сайте УЕФА.
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). В следующем туре ЦСКА вновь встретится с «Фейеноордом». Игра пройдёт 26 ноября в Москве.
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