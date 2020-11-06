Роналду получил вызов в сборную Португалии на матчи с Францией и Хорватией в Лиге наций

Нападающий Криштиану Роналду получил вызов в национальную команду Португалии на ноябрьские матчи Лиги наций.

14 ноября сборной Португалии предстоит сыграть с Францией, а 17 ноября – с Хорватией.

Посмотреть запись можно в «твиттере» сборной Португалии.

Напомним, Роналду болел коронавирусом 19 дней. О его болезни стало известно 13 октября. На следующий день после получения результата теста 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там. Это было связано с тем, что в Италии правила отличаются от португальских и Криштиану пришлось бы находиться в изоляции 10 дней вместо 14. Криштиану надеялся вернуться в строй к матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов, однако ему не удалось. Португалец вышел на поле в матче со «Специей» в чемпионате Италии (4:1) и отметился дублем.