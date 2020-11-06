Стефано Пиоли: впервые за долгое время в игре «Милана» больше негатива, чем позитива

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с французским «Лиллем» (0:3).
«Мы противостояли сильной команде и сами усложнили себе жизнь. «Милан» начал игру неплохо, но я думал, что мы будем более опасными в атаке, но так и не смогли создать достаточно моментов. С такой сильной контратакующей командой, когда мы шли вперёд, неизбежно открывалось пространство, и это играло на руку «Лиллю».
Мы, как всегда, оцениваем положительные и отрицательные стороны. Впервые за долгое время в нашей игре больше негатива, чем позитива. «Милан» не был самим собой и допустил ошибки, а «Лилль» — та команда, которая воспользуется этими ошибками.
Я тренер этой команды, я осуществлял подготовку к этому матчу и могу вас заверить, что мы никого не недооценивали. Мы также не упускали из виду правильное отношение. Это просто для нас урок, и мы извлечем из него правильные выводы. Не стоит забывать, что у нас молодая команда, но при этом в ней хватает зрелости, и мы знаем, как реагировать на трудности», — цитирует Пиоли Football Italia.
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