Нидерланды обошли Бельгию в таблице коэффициентов, приблизившись к России

По итогам встреч 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы снова увеличился разрыв между Португалией (6-е место) и Россией (7) в таблице коэффициентов УЕФА, однако в это же время сокращается отрыв от Нидерландов (8) и Бельгии (9). Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг УЕФА, который доступен на «Чемпионате».

Напомним, что в 3-м туре групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с римским «Лацио» (1:1), а московский «Локомотив» не уступил мадридскому «Атлетико» (1:1). «Краснодар» имел все шансы на очки в игре с «Севильей», ведя 2:0 и играя в большинстве, однако по итогу встречи всё же уступил – 2:3.



Единственный представитель России в Лиге Европы – московский ЦСКА проиграл на выезде нидерландскому «Фейенорду» (1:3).



России удалось заработать 0,334 балла в копилку рейтинга УЕФА, но разрыв до Португалии лишь увеличился до 6,00 баллов. В это же время благодаря победам «Аякса» и «Фейенорда» Нидерланды обошли Бельгию и приблизились к России на расстояние в 2,949 балла.