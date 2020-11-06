«Фейеноорд» – ЦСКА: три пропущенных мяча «армейцев» и автогол голландцев – в обзоре матча

В четверг, 5 ноября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:1.

Счёт в матче на 63-й минуте открыл нападающий Ридгесиано Хапс, который замкнул прострел с фланга. После этого Оркун Кёкчю дальним ударом удвоил преимущество «Фейеноорда». Автором третьего гола стал Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи – 3:1 в пользу «Фейеноорда».



Предлагаем вашему вниманию обзор игры между «Фейеноордом» и ЦСКА.

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ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).