«Фейеноорд» – ЦСКА: три пропущенных мяча «армейцев» и автогол голландцев – в обзоре матча

В четверг, 5 ноября, в Роттердаме завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА со счётом 3:1.
Счёт в матче на 63-й минуте открыл нападающий Ридгесиано Хапс, который замкнул прострел с фланга. После этого Оркун Кёкчю дальним ударом удвоил преимущество «Фейеноорда». Автором третьего гола стал Лютсхарел Гертрейда. На 79-й минуте Маркос Сенеси срезал мяч в собственные ворота, установив окончательный счёт встречи – 3:1 в пользу «Фейеноорда».
Предлагаем вашему вниманию обзор игры между «Фейеноордом» и ЦСКА.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео на Rutube-аккаунте «Матч ТВ».
ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).
- 6 ноября 2020
-
07:24
-
07:04
-
06:50
-
06:34
-
06:09
-
05:51
-
04:37
-
04:19
-
03:38
-
03:23
-
03:09
-
02:45
-
02:37
-
02:25
-
02:05
-
02:02
-
01:56
-
01:48
-
01:43
-
01:21
-
01:13
-
01:02
-
01:01
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:44
-
00:33
-
00:25
-
00:14
- 5 ноября 2020
-
23:58
-
23:41
-
23:33
-
23:32
-
23:14