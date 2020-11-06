Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырёх футболистов, претендующих на звание лучшему игроку недели по итогам 3-го тура групповой стадии Лиги Европы.

В списке значатся сразу два игрока, которым удалось оформить хет-трик, – это форвард чешской «Спарты» Лукаш Юлиш, отличившийся в игре с «Селтиком» (4:1), и турецкий нападающий «Лилля» Юсуф Язиджи, трижды поразивший ворота «Милана» (3:0) в выездной игре. Другие два претендента – это форвард ПАОКа Андрия Живкович и нападающий «Байера» Леон Бэйли, которые оформили по дублю в ворота «ПСВ» (4:1) и «Хапоэля Б-Ш» (4:2) соответственно.

Проголосовать можно на официально сайте УЕФА.

Напомним, что лучшим игроком 2-го тура групповой стадии Лиги Европы был признан 35-летний полузащитник австрийского «Вольсфбергера» Михаэль Линдль, оформивший хет-трик в ворота «Фейеноорда» (4:1).