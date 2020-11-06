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Арнор Сигурдссон: «Фейеноорд» забил 3 мяча в ворота ЦСКА за короткий период и убил игру

Арнор Сигурдссон: «Фейеноорд» забил 3 мяча в ворота ЦСКА за короткий период и убил игру
Футбол / Лига Европы 0

Исландский атакующий полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон подвёл итоги выездной встречи 3-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с нидерландским «Фейеноордом» (1:3).

«Результатом мы явно разочарованы. Хотели здесь одержать первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы, но не вышло. Нужно было сыграть лучше. Мы создали несколько моментов, но не использовали их так, как мы рассчитывали, а «Фейеноорд» использовал. Это хорошая команда.

Они забили три мяча за короткий период и убили игру. Этого не должно происходить. У нас отличная команда. Так что нам придётся изучить игру и посмотреть, что произошло», — приводятся слова Сигурдссона на официальном сайте УЕФА.

ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).

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