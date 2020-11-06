Дани Алвес: совет Десту? Отдавай мяч Месси
Бразильский экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о 20-летнем американском новичке каталонского клуба Сержиньо Десте.
«Если меня попросят дать совет Десту, то он будет очень простой: отдавай мяч Лионелю Месси.
У Сержиньо Деста много качеств, и у него есть все шансы на успех в «Барсе», но я не люблю проводить сравнения. Это случалось со мной, когда меня сравнивали с Кафу. Все подобные сравнения просто не имеют смысла», — цитирует Дани Алвеса Goal.
Напомним, что Сержиньо Дест стал игроком «Барселоны» в октябре этого года, перейдя из нидерландского «Аякса» за € 21 млн. В составе каталонского клуба 20-летний крайний защитник провёл уже 9 встреч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
«Вау! Я играю за «Барселону»!» Сержиньо Дест рассказал о переходе в каталонский клуб
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