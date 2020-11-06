Дани Алвес: совет Десту? Отдавай мяч Месси

Бразильский экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о 20-летнем американском новичке каталонского клуба Сержиньо Десте.

«Если меня попросят дать совет Десту, то он будет очень простой: отдавай мяч Лионелю Месси.

У Сержиньо Деста много качеств, и у него есть все шансы на успех в «Барсе», но я не люблю проводить сравнения. Это случалось со мной, когда меня сравнивали с Кафу. Все подобные сравнения просто не имеют смысла», — цитирует Дани Алвеса Goal.

Напомним, что Сержиньо Дест стал игроком «Барселоны» в октябре этого года, перейдя из нидерландского «Аякса» за € 21 млн. В составе каталонского клуба 20-летний крайний защитник провёл уже 9 встреч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.