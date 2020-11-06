Турецкий игрок «Лилля» установил исторический еврокубковый рекорд

23-летний турецкий атакующий полузащитник французского «Лилля» Юсуф Язиджи, отметившийся хет-триком в выездной игре с «Миланом» (3:0) в 3-м туре групповой стадии Лиги Европы, вписал своё имя в историю еврокубковых соревнований, утверждает OptaPaolo в «твиттере».

Как отмечает источник, Язиджи стал первым игроком в истории крупных европейских турниров под эгидой УЕФА, которому удалось оформить два хет-трика в выездных играх в одном сезоне. Напомним, что в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы он отметился трёмя забитыми мячами в гостевой игре с пражской «Спартой» (4:1).

Всего в текущем сезоне 23-летний футболист провёл 11 матчей за «Лилль» во всех турнирах, в которых забил 7 голов. Язиджи стал игроком «Лилля» в августе 2019 года, перейдя из турецкого «Трабзонспора» за € 17,5 млн.