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«Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером Лавом

«Кайрат» объявил о продлении контракта с Вагнером Лавом
Футбол / Прочие турниры 0

Пресс-служба казахстанского «Кайрата» объявила о продлении контракта до конца 2021 года с 36-летним бразильским нападающим Вагнером Лавом, известным в России по выступлениям за московский ЦСКА.

Публикация доступна в «инстаграме» «Кайрата».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Кайрат» предложил экс-форварду «армейцев» новый контракт, стороны были близки к соглашению.

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.

В начале ноября «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана. Вагнер провёл в чемпионате страны 13 матчей, в которых забил 7 мячей (3-й результат сезона) и отдал 3 голевые передачи (2-й результат).

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Бразильца наверняка попробуют сохранить в местной Премьер-лиге.
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