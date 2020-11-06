Экс-игрок «Локомотива» Михалик: Суарес кусается, щипается. Может рухнуть, корчась от боли

Бывший защитник киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Тарас Михалик поделился воспоминаниями об одном из самых неприятных оппонентов, с которыми встречался в еврокубках во времена выступления на Украине.



«Встречал ли в еврокубках таких отмороженных нападающих, как Брандао? Луис Суарес. Кусается, щипается, на ноги наступает. Встречались с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Что ни угловой или стандарт, то за бок ущипнёт, то локотком по ребрам. Нападающий топ-уровня, вопросов нет. Человек-гол. Но вот такая манера игры. То Кьеллини укусит, то Бранислава Ивановича, то ещё кого-то. Мало того что он проказничал, так мог же ещё ни с того ни с сего рухнуть на газон, корчась от боли. Хорошо, что нас в Киеве судил адекватный арбитр. Он знал, что Суарес – провокатор, и сам мне сказал, чтобы я не переживал, мол, он в курсе», — сказал Михалик в интервью украинскому журналу «Футбол».



Михалик выступал за «Локомотив» с 2013 по 2019 год, а остальную карьеру провёл на Украине, где помимо «Динамо» играл за киевский ЦСКА, «Закарпатье» и «Волынь». Минувшим летом повесил бутсы на гвоздь.

Подрался во время матча, признался в спонсировании АТО. Как Михалик вернулся на Украину За полгода историй больше, чем за шесть лет в России.