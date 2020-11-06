Хохлов: в еврокубках проваливаются все, но кто-то глубже, как мы

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил выступление российских команд в Лиге чемпионов.



«Я бы не стал грести всех под одну гребёнку. У «Краснодара» вообще дебют в Лиге чемпионов, а они столкнулись с колоссальными проблемами в составе. Ту модель, которую там наигрывали, сейчас просто невозможно реализовать, потому что футболисты необходимые для этого отсутствуют из-за травм и болезней. Что касается «Локомотива» и «Зенита», то по игре они выступают достаточно достойно. Понимаю, что в футболе главное это результат, но не могу это не отметить. «Локомотив» с «Баварией» по содержанию провёл великолепную игру и имел моменты, чтобы ту встречу выиграть. С «Атлетико» он сыграл тоже хорошо. «Зенит» против «Лацио» провёл качественный матч, но досадная ошибка Ловрена свела всё на нет.



Бороться нужно до конца. Чудеса бывают. Бросать играть не надо. Если сейчас сконцентрироваться только на третьем месте, то и его можно будет упустить.



Проваливаются все. Тот же «ПСЖ», например. Да, второй сезон подряд выступление наших в Европе получается неприятным, но я бы этот год вообще вынес бы за скобки, потому что такой ситуации прежде не было нигде и никогда. И кто нашёл ключ к некоему балансу, у кого «скамейка» длиннее, тот и будет лучше выглядеть. А кто-то проваливается глубже, как мы», — цитирует Хохлова «Плеймейкер».