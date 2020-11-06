Один из судей матча ЦСКА — «Ростов» заменён из-за подозрения на коронавирус

Российский футбольный союз в своём телеграм-канале сообщил о замене ассистента судьи в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Ростов».



Андрей Веретешкин из Санкт-Петербурга, который должен был отработать встречу в качестве бокового арбитра, прошёл тест на коронавирус и получил сомнительный результат. Вместо него на игру назначен Наиль Сейфетдинов из Казани.



Напомним, главным судьёй матча будет Алексей Матюнин из Москвы. Помимо Сейфетдинова ему поможет Андрей Болотенков, также уроженец столицы. Резервным рефери будет Анатолий Жабченко (Краснодар).



Матч ЦСКА – «Ростов» состоится в воскресенье, 8 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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