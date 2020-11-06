Дмитрий Булыкин: жду от «Локо» победы над «Динамо». Надо переломить череду неудач в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».
«К сожалению, «Локо» пока очень по-разному проводит матчи Лиги чемпионов и чемпионата России. Были хорошие матчи в Лиге чемпионов и неудачи в чемпионате. Очень много факторов на это влияет. В первую очередь психологически тяжело переключаться с еврокубков на местный чемпионат. Во-вторых, физически уже непросто играть через два дня на третий. Долгое время ротации состава нет. А если она происходит, как было в матче с «Ротором» (1:2), когда дали отдохнуть лидерам, игра идёт не по плану. Главное, чтобы в перспективе это не повлияло на расстановку мест ни в чемпионате России, ни в Лиге чемпионов. Поэтому жду от «Локо» победы над «Динамо». Надо переломить череду неудач в РПЛ. И положительный результат в этой игре будет очень важен. Хотя с «Динамо» игра сложится непросто. Видно, что при Шварце команда бьётся со всеми, хочет побеждать и показывает хорошие отрезки. Плюс вратарь Антон Шунин по-прежнему уверенно выступает и передаёт эту уверенность остальным футболистам», — цитируют Булыкина «Известия».
- 6 ноября 2020
-
10:49
-
10:38
-
10:26
-
10:02
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:04
-
06:50
-
06:34
-
06:09
-
05:51
-
04:37
-
04:19
-
03:38
-
03:23
-
03:09
-
02:45
-
02:37
-
02:25
-
02:05
-
02:02
-
01:56
-
01:48
-
01:43
-
01:21
-
01:13
-
01:02