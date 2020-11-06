Дмитрий Булыкин: жду от «Локо» победы над «Динамо». Надо переломить череду неудач в РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».



«К сожалению, «Локо» пока очень по-разному проводит матчи Лиги чемпионов и чемпионата России. Были хорошие матчи в Лиге чемпионов и неудачи в чемпионате. Очень много факторов на это влияет. В первую очередь психологически тяжело переключаться с еврокубков на местный чемпионат. Во-вторых, физически уже непросто играть через два дня на третий. Долгое время ротации состава нет. А если она происходит, как было в матче с «Ротором» (1:2), когда дали отдохнуть лидерам, игра идёт не по плану. Главное, чтобы в перспективе это не повлияло на расстановку мест ни в чемпионате России, ни в Лиге чемпионов. Поэтому жду от «Локо» победы над «Динамо». Надо переломить череду неудач в РПЛ. И положительный результат в этой игре будет очень важен. Хотя с «Динамо» игра сложится непросто. Видно, что при Шварце команда бьётся со всеми, хочет побеждать и показывает хорошие отрезки. Плюс вратарь Антон Шунин по-прежнему уверенно выступает и передаёт эту уверенность остальным футболистам», — цитируют Булыкина «Известия».

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