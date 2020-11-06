Уткин: пока «Лацио» искал вариант спасения, Семак смотрел и ничего не менял

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о выступлении «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).



«Зенит» действительно провёл свой лучший матч в Лиге чемпионов и в нём всё-таки не выиграл. Даже против «Лацио», у которого половину команды выкосил коронавирус или какие-то другие, может, специальные лацианские обстоятельства – они решили не информировать о заболеваниях своих игроков, потому что не должны.



Можно утверждать, что эта победа упущена лично Сергеем Семаком. Разумеется, всё решается на поле. Но тем не менее во втором тайме, когда «Лацио», проигрывая, перестроился и стало ясно, что игра постепенно переходит в руки римлян, Семак просто смотрел на это. Он сделал замены по позиции. Пока «Лацио» искал вариант, который приведёт команду к спасению, Семак просто смотрел и ничего не менял в том, как его команда устроена. Только потом более-менее к этому перешёл», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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