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Алексей Медведев — о Газзаеве: десять минут разбора — куча штрафов. Со временем стал мягче

Алексей Медведев — о Газзаеве: десять минут разбора — куча штрафов. Со временем стал мягче
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Сатурна», «Рубина» и «Динамо» Алексей Медведев рассказал, какими были тренировки Валерия Газзаева.

«Запомнились газзаевские 6 по 200 на время. Редко когда в одну серию укладывались, чаще в две или три. Особая разновидность каторги. А не уложился до свистка — штраф, на этом многое было построено. Пусть небольшие суммы, двадцать, пятьдесят долларов, но набегало прилично. В том числе на разборах матчей.

Угловые подавали Ромащенко и Гусев, каждый был обязан занять при розыгрышах чёткое место. И вот начинается просмотр.

«Хорошая подача, но пролетела всю штрафную, никто не сыграл. Кто должен быть в этой точке?». — «Я». — «Почему не было?» — «За майку держали». — «100 долларов». Дальше в том же духе. «Плей» — «пауза», «плей» — «пауза» на видеомагнитофоне. «Почему этот игрок без помех принимает мяч? Кто с ним должен быть?»

Десять минут разбора — куча штрафов. В следующей игре на сто процентов будешь в нужной точке, как бы тебя ни держали.

Со временем Газзаев изменился. Общался с Гусевым, Шемберасом, подтвердили. Помягчел в плане физики и наказаний», — цитирует Медведева Sportbox.ru.

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