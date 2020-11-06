Бубнов: с точки зрения международного опыта ЦСКА все ещё слишком молодая команда

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» (1:3).



«Голы совсем не вытекали из логики матча. Первый стал следствием неудачного падения Марадишвили, после которого голландцы всё здорово разыграли. Второй — шикарный удар из-за пределов штрафной, что в целом стечение обстоятельств. А в третьем была красивая комбинация, но, похоже, с положением «вне игры», и тут VAR не мог помочь.



ЦСКА явно поплыл после первого мяча, а «Фейеноорд» не стал охранять победный счёт и пошёл добивать соперника. Не в характере голландцев отходить в оборону после забитого мяча — они стараются играть в атаку все 90 минут. Гол их окрылил, и они понеслись развивать преимущество до крупного. Наверное, их победу можно назвать заслуженной в том смысле, что они свои редкие моменты реализовали, а ЦСКА — нет. Но с точки зрения игрового преимущества «Фейеноорд» на столь крупный счёт не наиграл.



Конечно, два очка по итогам трёх туров — отрицательный результат. Ситуация для ЦСКА очень сложная, так как даже одно поражение почти лишит их шансов на продолжение борьбы. Хорошо, что плотность в таблице пока высокая, а значит, есть возможность исправить положение. В то же время чувствуется, что «армейцы» пока не выдерживают плотный график. Всё-таки с точки зрения международного опыта ЦСКА всё ещё слишком молодая команда», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

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