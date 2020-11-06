Брайда: за Алексеем Миранчуком следила «Барселона», Бакаев, Чалов и Уткин готовы к Европе

Бывший спортивный директор «Милана» и «Барселоны» Арьедо Брайда рассказал, что «Барселона» интересовалась полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, когда тот выступал за «Локомотив».



«Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейской арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила «Барселона», за годы моей работы там.



Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остается самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию.



В российском футболе есть и другие игроки, которые, как мне кажется, готовы к игре в Европе, такие как Зелимхан Бакаев из «Спартака», Фёдор Чалов из ЦСКА, Шапи-Сулейманов и Уткин из «Краснодара», также вижу перспективу у молодого защитника ЦСКА Карпова», — сказал Брайда в интервью для телеграм-канала «Дай ударитЬ».

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