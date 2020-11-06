Сандро Шварц: вполне вероятно, что Антон Шунин не сыграет с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» и рассказал о самочувствии вратаря Антона Шунина.



«Очень рад, что в воскресенье состоится первое московское дерби. Могу сказать, что физически команда хорошо готова. Мы проанализировали игры «Локо» в ЛЧ и в РПЛ. Можем сказать, что в команде мастеровые игроки, матч с «Атлетико» это показал. Важный момент — сохранить баланс между атакой и нападением. Очень рады, что игра состоится вечером. Это особая атмосфера матча.



Вполне вероятно, что Шунин не сыграет, но окончательное решение будет принято в ближайшие дни», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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