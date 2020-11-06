Сандро Шварц: очень важно защищаться всей командой, линия атаки «Локо» очень сильная

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о готовности команды к матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Варела физически полностью готов к матчу. Вполне вероятно, что он мог бы сыграть в центре полузащиты. Паршивлюк сильно сыграл в последних двух матчах, но если мы поменяем схему игры, то Варела сможет сыграть в атаке. Для нас очень важно сыграть сбалансированно, а при потере мяча — хорошо защищаться. Мы знаем уровень игроков «Локо», при первой же возможности нужно будет вступать в контрпрессинг. Многие игроки «Локо» очень опасные. Очень важно защищаться всей командой, линия атаки «Локо» очень сильная», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Динамо» за 13 туров набрало 23 очка и расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. «Локомотив» (21) — на седьмом, «железнодорожники» проиграли два матча подряд.
- 6 ноября 2020
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