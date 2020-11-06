Уткин отреагировал на слова Дзюбы о неумении российских болельщиков поддерживать своих

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, сделанное перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1).



«Дзюба сказал, что уже пора пришла «Зениту» обращать внимание на то, что почему-то за них стали меньше болеть и их результаты в Лиге чемпионов вызывают откровенный хейт. Что этого момента, видимо, все ждали два с половиной года. «В прошлом сезоне мы выиграли вообще всё». Это очень характерный момент. А какое отношение это всё выигранное в прошедшем сезоне имеет к Лиге чемпионов? Вот какое? Мы просто медицински приходим к тому, что эти титулы в Лиге чемпионов и, наверное, в целом в еврокубках не имеют просто никакого значения. Они являются таким обременением, чем-то вроде татуировки – она есть на тебе, и всё.



Ещё меня очень удивило сравнение Дзюбы с детьми. Он вспомнил про детей и сказал, что как можно не болеть за любимую команду, за своих, ведь это как дети, которых любят, даже когда они проказничают. Утверждение само по себе верное, но жизнь в России и в мире сейчас такова, что есть определённый тип детей – это, конечно, страшное несчастье и ужасная беда. Но, к сожалению, это бывает. Знаете, бывает такая ситуация, когда ребёнок, особенно когда уже более-менее взрослый, спутывается с плохой компанией и становится наркоманом. А что делает наркоман? Он тащит всё из дома. Обескровливает собственную семью. На своё увлечение – в данном случае пагубное – он может потратить абсолютно всё. Ему всё равно, он не смотрит по сторонам – как живут его родители, хорошо или плохо. Он просто берёт и прёт всё из семьи для удовлетворения своей чудовищной страсти. Такие дети не вызывают сочувствия. Их нужно либо лечить и возвращать к нормальной жизни, либо приходится прибегать к каким-то другим средствам. А если их продолжать любить, то это любовь пагубная. Вот такие тоже ситуации бывают. Видите, ни одно сравнение не всеобъемлюще», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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