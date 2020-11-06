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РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом

РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением о ситуации в чемпионате на фоне пандемии коронавируса.

«В пятницу состоялось заседание оперштаба РПЛ. Руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило некоторые аспекты выполнения санитарного регламента. На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности, клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей – ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.

Неукоснительное выполнение всех пунктов санитарного регламента – одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи РПЛ, и большинство из них – со зрителями», — говорится в сообщении.

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