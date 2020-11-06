РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением о ситуации в чемпионате на фоне пандемии коронавируса.
«В пятницу состоялось заседание оперштаба РПЛ. Руководство лиги получило комплексную и актуальную информацию по последним результатам тестирования на коронавирус в клубах, а также обсудило некоторые аспекты выполнения санитарного регламента. На фоне роста заболеваемости по стране в ближайших турах будет уделено особое внимание соблюдению профилактических мер. В частности, клубам необходимо исключить нежелательные контакты в «чистой» зоне, в том числе и после завершения матчей – ранее это правило в некоторых случаях игнорировалось.
Неукоснительное выполнение всех пунктов санитарного регламента – одно из условий, которое позволяет по-прежнему проводить матчи РПЛ, и большинство из них – со зрителями», — говорится в сообщении.
- 6 ноября 2020
-
13:55
-
13:47
-
13:44
-
13:39
-
13:30
-
13:17
-
13:08
-
12:56
-
12:21
-
12:04
-
11:39
-
11:32
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:13
-
11:10
-
10:49
-
10:38
-
10:26
-
10:02
-
09:43
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:56
-
08:47
-
08:36
-
08:30
-
08:00
-
07:24
-
07:04
-
06:50
-
06:34
-
06:09