Бородюк — о российских клубах в еврокубках: если игроки устали, пусть другую работу ищут

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
«Если мы говорим просто о футболе, то да, можно выходить и во дворе играть. А если мы говорим о спорте высших достижений, то игроки должны ещё больше работать. Я в Германию когда приехал, там такие тренировки были, что сейчас и не снилось. А сейчас одноразовая тренировка – и поехали по домам. Понятно, что нужно рационально подходить к нему, но нужно увеличивать тренировочный процесс, чтобы росла интенсивность игр. Это нужно делать в клубах, это всё системный подход. А если устали, пусть другую работу ищут», — цитирует Бородюка «Р-Спорт».
В 3-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), «Зенит» разошёлся миром с «Лацио» (1:1), а «Краснодар» уступил «Севилье» (2:3). В 3-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл «Фейеноорду» со счётом 1:3.
- 6 ноября 2020
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