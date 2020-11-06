Антон Шунин рассказал, куда мог уйти из «Динамо». Среди вариантов были «Спартак» и «Зенит»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о клубах, в которые мог перейти из стана бело-голубых.



«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Шунин является воспитанником «Динамо», за которое выступает с 2006 года, а в настоящее время он капитан команды. С бело-голубыми 33-летний голкипер становился бронзовым призёром чемпионата России и финалистом Кубка страны, а также выигрывал первенство ФНЛ.

«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».