Антон Шунин рассказал, куда мог уйти из «Динамо». Среди вариантов были «Спартак» и «Зенит»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о клубах, в которые мог перейти из стана бело-голубых.
«Вариантов с переходом в другой клуб хватало: Америка, Турция, киевское «Динамо», «Спартак», «Зенит». Кстати, говорили и о ЦСКА, когда команду тренировал Слуцкий. Был разговор, что Игорь Акинфеев хорошо выступит в сборной и уедет в Европу, а я его заменю. Но я такой вариант даже не рассматривал», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Шунин является воспитанником «Динамо», за которое выступает с 2006 года, а в настоящее время он капитан команды. С бело-голубыми 33-летний голкипер становился бронзовым призёром чемпионата России и финалистом Кубка страны, а также выигрывал первенство ФНЛ.
«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной
А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».
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