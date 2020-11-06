Шунин: Воронин раньше был Вороной. Сейчас он Викторыч, но отзывается с третьего раза

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал об изменениях в команде после смены тренерского штаба. Наставником команды стал Сандро Шварц, а помогает ему экс-нападающий бело-голубых Андрей Воронин.



«После подписания контракта Шварц создал группу команды в WhatsApp, всех поприветствовал. А когда со сборной выезжали на игру против Турции, написал лично, что будет переживать и смотреть матч. Когда я вернулся, Шварц вызвал меня пообщаться. Тренер сразу обозначил, что я капитан, буду вести команду за собой. Есть одно небольшое изменение: на заездах вся команда ждёт капитана в столовой перед ужином, потом мы все вместе идём есть. Это помогает ребятам сплотиться.



Шварц общается с командой на немецком. Пытается говорить и на русском, уже выучил слово «дальше». Когда разбираем что-то на теории, Шварц говорит это слово, когда переключает слайд. Но мне больше нравится, когда он переходит на английский, потому что я его понимаю. Раньше занимался языком, потом немного забросил из-за игр и тренировок. На карантине снова стал изучать. Но не всегда хватает времени из-за рождения ребёнка. Хорошо, что пришёл новый тренер и английский можно практиковать.



Андрей Воронин тоже участвует в тренировочном процессе, показывает игрокам, как действовать на футбольном поле. Это проводник между тренером и командой. Например, если у меня есть какая-то идея, я в первую очередь обсуждаю это с ним. По любым вопросам мы обращаемся к Воронину. Он помогает правильно и быстро донести всё до главного тренера.



Когда узнал, что Андрей Викторович вернётся в команду, сразу написал ему, поздравил. У нас хорошие отношения, после его первой тренировки мы душевно пообщались, вспомнили прошлое. В обращении было непросто перестроиться. Раньше-то он для меня был Вороной! В день тренера я собрал всю команду, чтобы поздравить штаб. Андрей Викторович стоял чуть в стороне, я говорю ему: «Ворона, можешь перевести?» Команда начала смеяться, я сразу извинился: «Викторыч, прости!» Сейчас называю его Викторыч, но он только с третьего раза откликается. Видимо, сам ещё не привык к обращению по отчеству», — рассказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Мог уйти в ЦСКА, но цель — трофей с «Динамо». Шунин о примере Буффона, Шварце и сборной А ещё о Новикове, провале в Грузии и мотивации играть только за «Динамо».