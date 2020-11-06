Кириченко: «Фейеноорд» победил заслуженно, «армейцы» были явно ошарашены

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Дмитрий Кириченко поделился мнением о результате матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» (1:3).
«В целом «Фейеноорд» победил заслуженно. Как команда они выглядели более цельно, чем ЦСКА. Ну и голландцы выдали бронебойный отрезок в течение 10 минут, забив три гола. «Армейцы» были явно ошарашены, это было заметно.
«Фейеноорд» чаще бил по воротам, моменты у них были поопаснее. Да, это были не сумасшедшие моменты. Однако и у ЦСКА их не было — неплохие подходы, удары. „Армейцы“ очень редко доводили атаки до удара, это бросилось в глаза. До штрафной всё шло нормально, а дальше — гораздо сложнее.
На мой взгляд, ЦСКА иногда перебарщивает с мелкой игрой впереди. Есть возможность — нужно пробовать и бить. Периодически такая игра выглядит эффектно, как в матче с загребским «Динамо», но периодически кто-то делает лишнее касание или пас, что не даёт возможности пробить, и время для удара уходит. Поэтому и создаётся ощущение, что у ЦСКА не так много моментов», — цитирует Кириченко Sportbox.ru.
- 6 ноября 2020
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