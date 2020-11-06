Антон Шунин: русский Буффон? Это большая лесть

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о сравнении с голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, а также рассказал о своих задачах на ближайшее будущее.
«Русский Буффон? Это большая лесть. Буффон — вратарь мирового уровня, который почти всю жизнь провёл в одном клубе. Наверное, это единственное, что нас объединяет, ха-ха. Я всю жизнь в «Динамо» — наверное, так и должно быть. Не сравниваю себя с Буффоном — лишь надеюсь, что смогу как можно дольше приносить пользу своему клубу.
Каждый мотивацию себе определяет сам. Моя — выиграть трофей с «Динамо». Пока я к этому не пришёл. Когда выиграю, возможно, появятся новые мысли. Сейчас мои ближайшие задачи: играть в еврокубках, взять трофей и закрепиться в сборной. Плюс хочу попасть в клуб Яшина, сделав это именно в «Динамо», — сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 6 ноября 2020
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