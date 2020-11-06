Чидера Эджуке идёт в дриблинг каждые семь минут в Лиге Европы сезона-2020/2021

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке идёт в дриблинг каждые семь минут в текущем сезоне Лиги Европы, сообщает Opta Sport. Игрок из Нигерии пускается в обводку в два раза чаще, чем любой другой участник турнира, который отыграл не менее 90 минут. У Эджуке 28 попыток дриблинга за 196 сыгранных минут в Лиге Европы.



Эджуке перешёл в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. Контракт игрока с московским клубом действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Эджуке принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.



В розыгрыше Лиги Европы на счету Чидеры три матча, в которых он не отметился результативными действиями. ЦСКА, набрав два очка, занимает последнее место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй строчке, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5).

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