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Мойес: Сульшер? Мы знаем, что происходит, когда ты недостаточно побеждаешь в «МЮ»

Мойес: Сульшер? Мы знаем, что происходит, когда ты недостаточно побеждаешь в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес, в настоящее время возглавляющий «Вест Хэм Юнайтед», высказался о перспективах нынешнего наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

«Все тренеры находятся под давлением. Но в «Манчестер Юнайтед» это давление сильнее, чем в любом другом клубе в мире. Оно появляется, как только тебя назначают. Мы знаем, что происходит, когда ты выигрываешь недостаточное количество матчей», — приводит слова Мойеса Goal.com.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» связался с бывшим рулевым «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. При этом сообщалось, что руководство клуба выразило поддержку Сульшеру, несмотря на неудовлетворительные результаты на старте сезона.

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