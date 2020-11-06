Наталья Билан покинет должность главного продюсера «Матч ТВ»
Наталья Билан приняла решение покинуть должность главного продюсера «Матч ТВ», сообщает «РБК-Спорт». Причины, по которым специалист покидает должность, холдинг не разглашает.
Наталья закончила c отличием факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, а также Высшие режиссерские курсы по специальности «драматург игрового кино». На телевидении Билан работает с 1992 года. Она стала генеральным директором телеканала «Домашний» с момента его запуска в январе 2005 г.
Билан пришла на «Матч ТВ» в 2015 году, до официального запуска канала в ноябре того же года. Ранее работала на СТС с генеральным продюсером канала и телеведущей Тиной Канделаки, которая пришла на «Матч ТВ» тоже в 2015 году до открытия телеканала.
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