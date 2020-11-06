Юрий Газзаев согласился возглавить ярославский «Шинник». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



«Сегодня встретился Юрием Газзаевым. В понедельник он будет назначен новым тренером «Шинника». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в Премьер-Лигу.



Встреча получилась продуктивной. Обсудили план модернизации стадиона «Шинника». Новым этапом развития футбола в регионе станет реализация соглашения с минспортом и РФС. В рамках этого соглашения планируем усовершенствовать футбольную инфраструктуру, укрепить материально-техническую базу и проводить обучение специалистов. Увеличим количество детских футбольных центров и модернизируем систему подготовки резерва.



Сейчас «Шинник» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Это, конечно, нужно исправлять. Ведь ярославцы — люди спорта, а футбол — ещё одна наша общая страсть. Желаю Юрию Фарзуновичу и команде «Шинника» громких спортивных побед!» — цитирует Миронова пресс-служба клуба.

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