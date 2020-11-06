Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Краснодаре», с которым команде предстоит сыграть в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 8 ноября.
«Сейчас время непростое — это касается и нас, и «Краснодара». Период пандемии, травмы, график, который так же не позволяет «Краснодару» использовать своих самых сильных игроков. Аналогичная ситуация у нас. Поэтому сейчас наша задача — разобраться, кто лучше восстановился. Кто здоров, кто готов, тот и будет играть. «Краснодар» никогда не отходил и не отходит от своей игры, всегда старается подолгу и помногу контролировать мяч, играть агрессивно. Это команда, которая любит играть в футбол.
Как можно объяснить 10-е место «Краснодара» в таблице? Как раз этим и можно объяснить. Проблемами нового лимита — когда выбывают несколько ведущих игроков-иностранцев, найти им равнозначную замену достаточно сложно. Мы видим в заявках многих ведущих клубов много молодых игроков. Естественно, чем ниже уровень отдельно взятых футболистов, тем ниже уровень команды», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
- 6 ноября 2020
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