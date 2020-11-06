Семак: не думаю, что выезд в ЛЧ сильно осложняет «Краснодару» ситуацию перед «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации «Краснодара», который перед матчем с его командой провёл выездной матч в Лиге чемпионов.



«Я не думаю, что это сильно осложняет ситуацию. Три дня — это достаточный срок для того, чтобы восстановиться. Через два на третий сложнее, через три на четвёртый – в принципе нормально. И мы в таком же графике играем. Каждый год происходит примерно то же самое — есть домашние матчи, есть выездные, есть график, в котором приходится играть. Ничего не меняется из года в год», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Напомним, «Зенит» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на своём поле сыграл вничью с «Лацио» (1:1). «Краснодар» в свою очередь в гостях уступил «Севилье» (2:3).



Матч «Зенит» – «Краснодар» состоится 8 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.

Сергей Семак объяснил, почему «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ