Александр Кокорин — о голах: меня не тяготит. «Спартак» побеждал и будет побеждать

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин высказался о своей результативности в составе московской команды.
«Я уже забил с пенальти, теперь хочу забить с игры. Жду своего шанса. Меня не тяготит. Всегда приятно забивать, но мы будем выигрывать и до этого выигрывали, и проблем не было. Без разницы, кто забивал. Забьёт Саша Соболев – порадуемся», — сказал Кокорин в ролике на клубном YouTube-канале.
Кокорин перешёл в «Спартак» минувшим летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 мяч с пенальти и отдал 1 голевую передачу. Также в активе Александра 2 встречи в Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями.
Завтра, 7 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата России «Урал» – «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Агена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
- 6 ноября 2020
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