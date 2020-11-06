Жозе Моуринью попал в число претендентов на приз тренеру месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру чемпионата по итогам прошедшего месяца.
В список лучших наставников октября попали Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон»), Жозе Моуринью («Тоттенхэм Хотспур»), Дэвид Мойес («Вест Хэм Юнайтед») и Дин Смит («Астон Вилла»).
В минувшем месяце «Вулверхэмптон» под руководством Нуну одержал три победы в Премьер-лиге и один раз сыграл вничью. «Тоттенхэм» Моуринью и «Саутгемптон» Хазенхюттля провели на матч меньше и добились двух побед при одной ничьей. «Астон Вилла» Смита дважды выиграла и потерпела одно поражение. «Вест Хэм» Мойеса в свою очередь одержал одну победу, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.
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