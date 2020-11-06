«Сочи» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 6 ноября, стартует 14-й тур РПЛ. В Сочи на стадионе «Фишт» «Сочи» будет принимать «Уфу». Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. В бригаду войдут ассистенты Алексей Ширяев и Денис Березнов. Резервный рефери — Олег Соколов.

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка в 13 матчах. «Уфа» располагается на последнем, 16-м месте. В 13 матчах уфимцы набрали всего шесть очков. Ранее в клубе из Башкирии сменился главный тренер, команду возглавил Рашид Рахимов, «Уфу» покинул «Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне команды дважды сыграли вничью. Матч, проходивший в Уфе, закончился со счётом 1:1. В Сочи команды сыграли со счётом 0:0.