Валуев — о российских клубах в ЛЧ: за такие результаты стоило бы наказать их рублём

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о выступлении российских клубов в нынешнем сезоне еврокубков. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА пока не одержали ни одной победы на групповой стадии.



«Я вижу результаты выступления наших команд в еврокубках — они никакие. Не могу сказать, что мы тратим деньги на футбол совсем впустую. Но если речь идёт о государственных средствах, которые попадают к частным клубам, то за такие результаты стоило бы подумать о том, чтобы наказать их рублём.

Во все времена было так: если ты проигрываешь, это напрямую сказывается на твоём кошельке, независимо от вида спорта. Здесь должно быть так же», — цитирует Валуева Sport24.